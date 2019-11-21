Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur'un Budak köyünde bir ikamette uyuşturucu imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

B.Ş'nin ikametine düzenlenen operasyonda, evin farklı odalarının duvarlarına delinerek esrar gizlendiği belirlendi. Aramalarda 300 gram kubar esrar ile bahçedeki saksılara dikilmiş 2 kök Hint kenevirini ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, B.Ş'yi gözaltına aldı.

Jandarma, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu
Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek Eczanede şaşkınlık veren olay

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:54:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]