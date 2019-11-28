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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kırşehir'deki operasyonda 106 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kırşehir'deki operasyonda 106 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri, Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Karahıdır köyü kavşağındaki uygulamada bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada koltukların alt kısmına gizlenmiş 106 uyuşturucu hap bulundu.

Otomobildeki Ç.G ve H.C.Ö, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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