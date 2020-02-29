Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yapılan çalışmalarda 114 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yapılan çalışmalarda 114 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından A.K'nin kent merkezindeki ikametinde yapılan aramada 41 gram uyuşturucu esrar maddesi ile üzerinde ise 141 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRŞEHİR
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