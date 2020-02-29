Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yapılan çalışmalarda 114 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yapılan çalışmalarda 114 uyuşturucu hap ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından A.K'nin kent merkezindeki ikametinde yapılan aramada 41 gram uyuşturucu esrar maddesi ile üzerinde ise 141 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
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