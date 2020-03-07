Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır 22 gram uyuşturucu ve 13 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır 22 gram uyuşturucu ve 13 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesinde sokakta uzun süre bekleyen H.Ü'yü takibe aldı.

H.Ü'nün, mahalle içindeki bir parka gitmesi üzerine operasyon düzenlendi. H.Ü'nün sırt çantasında yapılan aramada satışa hazır 22 gram uyuşturucu ve 13 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

H.Ü, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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