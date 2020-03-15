Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kırşehir'de yapılan yol uygulamasında satışa hazır 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kırşehir'de yapılan yol uygulamasında satışa hazır 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Kırşehir - Kayseri kara yolu Ortaköy yol kavşağında Kahramanmaraş plakalı bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendiği sürücü A.G'nin üzerinde de yaptıkları aramada, satışa hazır paketlenmiş 26 uyuşturucu hap ele geçirdi.

A.G, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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