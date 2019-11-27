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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

İkamette yapılan incelemede evin çeşitli yerlerinde ve bahçesindeki tandırlıkta 250 gram kubar esrar ele geçirildi, M.K, İ.A, S.A. ve M.C. gözaltına alındı.

Jandarma, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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