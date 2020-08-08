Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve izinsiz Hint keneviri ekenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, üç gün süreyle kent genelinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda piyasa sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, ikametlerde hepsi satışa hazır olarak paketlenmiş 133 gram esrar ve uyuşturucu madde, 116 sentetik uyuşturucu hap, müstakil bir ikametin bahçesinde 17 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti ve izinsiz Hint keneviri ekerek uyuşturucu madde oluşturmak isteyen 8 kişiyi gözaltına aldı.