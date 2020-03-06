Kırşehir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

13 dakika önce

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 43 uyuşturucu hap ve 29 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı, System.String[]

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 43 uyuşturucu hap ve 29 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, kent merkezine Ankara'dan uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şehirler arası otobüs terminalinde hareketlerinden şüphelendiği A.M'yi takibe alan ekipler, Kayabaşı Mahallesindeki ikametine girdiğinde operasyon düzenledi.

İkamette ve şüphelinin üzerinde 43 uyuşturucu hap, 29 gram esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan A.M, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi
Başkentte lüks villaya fuhuş operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı Marmaray istasyonları koronavirüse karşı dezenfekte edildi Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak

Son Dakika Haberleri
11:20 Sunal Ailesi'nin eğlenceli anları
11:17 Antalya Fashion Week'te Mehmetçiğe asker selamlı destek
11:02 Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Özer, ekrana dönüyor
10:57 Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın isteğiyle 15 milyon izlenen dans videosunu Instagram'dan sildi
10:10 İrem Sak: Kameralar önünde ayar önemli

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 11:27:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]