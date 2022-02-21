Üye Girişi
Kırşehir'de "Uzman Eller Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

Kırşehir'de "Uzman Eller Projesi" tanıtıldı

21.02.2022 16:40
Kırşehir'de "Uzman Eller Projesi" tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Uzman Eller Projesi", Kırşehir'de geleceğin ziraat mühendislerine tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Uzman Eller Projesi", Kırşehir'de geleceğin ziraat mühendislerine tanıtıldı.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje tanıtım toplantısı İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Seçen, proje ile tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri gibi alanlarda girişimciliğin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hatice Bulut da "Uzman Eller Projesi" ile ilgili sunum yaparak, yürütülecek faaliyetleri anlattı.

Toplantıya, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kan, öğretim üyeleri Doç. Dr Arzu Kan, Dr. Öğr Üyesi Aslı Akıllı, şube müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

YORUMLAR
500
Kırşehir'de 'Uzman Eller Projesi' tanıtıldı Kırşehir'de "Uzman Eller Projesi" tanıtıldı Kırşehir, vaka sayısı en çok artan ilk 10 il arasında Kırşehir, vaka sayısı en çok artan ilk 10 il arasında Kırşehir'de jeotermal Ar-Ge serasında mikrobiyal uygulamalar araştırılıyor Kırşehir'de jeotermal Ar-Ge serasında mikrobiyal uygulamalar araştırılıyor

Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kırşehir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Uzman Eller Projesi' tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:38 Arda Kural'dan müthiş değişim! Eski günlere dönüş sinyali verdi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
16:20 Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:47:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de "Uzman Eller Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement