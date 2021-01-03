Kırşehir'de vahşetin ardından cenazeler defnediliyor - Son Dakika

Kırşehir'de vahşetin ardından cenazeler defnediliyor

03.01.2021 17:22
Kırşehir'de vahşetin ardından cenazeler defnediliyor, System.String[]

Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftten Osman Ç., son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftten Osman Ç., son yolculuğuna uğurlandı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından cenazesi ailesinin gözetiminde Kırşehir'in Kaman ilçesine getirilen Osman Ç., Çadırlı Körmehmet köyü mezarlığında defnedildi. Cenazeye ailenin yakınları ile birlikte çok sayıda köylü katıldı.

Osman Ç. ve Vildan İ.,'nin ölümlerine ilişkin aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmişti. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de vahşetin ardından cenazeler defnediliyor
Kırşehir'de vahşetin ardından cenazeler defnediliyor

Adli Tıp, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de vahşetin ardından cenazeler defnediliyor - Son Dakika


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