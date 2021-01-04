Cesetleri toprak altından çıkartılan genç çiftten Vildan İ. son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cesetleri toprak altından çıkartılan genç çiftten Vildan İ. son yolculuğuna uğurlandı
04.01.2021 12:34
Cesetleri toprak altından çıkartılan genç çiftten Vildan İ. son yolculuğuna uğurlandı Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftten Vildan İ., son yolculuğuna uğurlandı.
Cesetleri toprak altından çıkartılan genç çiftten Vildan İ. son yolculuğuna uğurlandı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftten Vildan İ., son yolculuğuna uğurlandı.
Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından cenazesi ablası tarafından alınan Vildan İ. Kaman ilçesine de ablası gözetiminde getirildi. Hacı Pınar Mahallesi mezarlığına defnedilen Vildan İ'nin cenaze namazını ise belediye görevlileri kıldı.
Osman Ç. ve Vildan İ.,'nin ölümlerine ilişkin aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmiş adliyeye sevk edilen 8 kişide tutuklanmıştı.
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