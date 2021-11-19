Kırşehir'de vatani görevini yapacak gençler için toplu asker uğurlama etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir'de, çeşitli illerde vatani görevini yapacak gençler için toplu asker uğurlama programı düzenlendi.

Kırşehir Belediyesinin organizasyonuyla Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 2001/4 tertip 30 genç, davul zurna eşliğinde salona girdi.

Halk oyunu gösterisinin ardından gençlere kına yakılarak asker çantası ve hediyeler takdim edildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, burada yaptığı konuşmada, celplerini alan gençleri hep birlikte askere uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençlere hayırlı tezkereler dileyen Ekicioğlu, "Arkadaşlarımız vatani görevlerini yapmak için celplerini aldılar, haftaya birliklerine teslim olacaklar. Ülkemizin sınırları, vatanın bütünlüğü sizlere emanet. Her vatan evladının bir askeri görevi var. Sizlere hayırlı tezkereler, gittiğiniz yerlerde başarılar diliyorum. Bu ülke, sınırlarımız sizlere emanet. Bunun için bu gençler bizim geleceğimiz." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz da asker uğurlamalarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.