Cenaze törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın , İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Akçakent Kaymakam Vekili Fikri Badioğlu, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç , Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak ile gazinin yakınları katıldı.

Akpınar Devlet Hastanesinde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 4 çocuk babası Kaya'nın cenazesi kara yolu ile yaşadığı Akçakent ilçesine bağlı Tepefakılı köyüne getirildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya , Kırşehir 'de toprağa verildi.

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya toprağa verildi - Son Dakika

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