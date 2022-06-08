Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

08.06.2022 17:39
Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Demir'in (69) cenazesi, toprağa verildi.

Kırşehir'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Demir'in (69) cenazesi, toprağa verildi.

Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda merkez Ali Çam Camisi'ne getirildi.

Gazi Demir'in naaşı, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yağmurlu Büyükoba köyü mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Mustafa Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Demir, Kırşehir, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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