Kırşehir'de vekaletle kurban kesimine devam edilecek - Son Dakika

Kırşehir'de vekaletle kurban kesimine devam edilecek

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, vekaletle kurban kesimi organizasyonunda görevli imam hatipler ve Kur'an kursu öğreticileriyle bir araya geldi.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, vekaletle kurban kesimi organizasyonunda görevli imam hatipler ve Kur'an kursu öğreticileriyle bir araya geldi.

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İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Yaman, kurban bağışı ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban organizasyonunda bu yıl ki temasının "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" olduğunu hatırlatan Yaman, insanların kurban konusunda doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaman, bu yıl ki temanın başarıyla uygulanmasında din görevlilerine önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, mazlum ve muhtaç insanların yüzünü güldürmek ve onların da bayramı yaşamalarına katkıda bulunmak için hareket ettiklerini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın, dünyanın her yerine dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzattığını aktaran Yaman, "Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız müftülüğümüze gelerek şahsen bağışta bulunabileceği gibi ilimizin değişik noktalarına kuracağımız bağış çadırlarına da giderek orada bulunan görevlilerimize bağışta bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

Camiler ile bağış çadırlarına vakıf tarafından hazırlanan afişleri asacaklarını aktaran Yaman, kurban bedelinin yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olduğunu belirtti.

Mehmet Yaman, Kırşehir, Türkiye, Müftü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de vekaletle kurban kesimine devam edilecek - Son Dakika

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