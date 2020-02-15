Kırşehir'de 'vinç' üstünde intihar girişimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'vinç' üstünde intihar girişimi - Son Dakika

Kırşehir'de 'vinç' üstünde intihar girişimi

6 saat önce

Kırşehir'de iş merkezi inşaatındaki vince çıkarak intihara kalkışan şahıs, ikna edilerek indirildi.

Kırşehir'de 'vinç' üstünde intihar girişimi, System.String[]

Kırşehir'de iş merkezi inşaatındaki vince çıkarak intihara kalkışan şahıs, ikna edilerek indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi Askerlik Şubesi Kavşağı'nda bir iş merkezinin inşaatında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ö. (35) vince çıktı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de, vincin altına branda açtı. Vinç üzerindeki A.Ö., polis ve psikologun çabası sonucu 1.5 saatin ardından ikna edildi. A.Ö., ambulans ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

Kırşehir, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı
Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Mersin ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 23:40:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de 'vinç' üstünde intihar girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]