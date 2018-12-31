Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Yaban ve Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bırakıldı

Kırşehir'de Yaban ve Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bırakıldı

48 dakika önce

Kırşehir'de sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kırşehir'de Yaban ve Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bırakıldı, System.String[]
Kırşehir'de sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kırşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Boztepe yolu Kervansaray mevkisi ve Güneykent bölgesinde yaban ve sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla çalışma yaptı.

Her iki bölgenin farklı yerlerine yem bırakan ekipler, sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların beslenmelerine yardımcı oldu.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara belirli aralıklarla yem bırakıldığını ifade etti.

Bahçeci, sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için hassas davrandıklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:27 Kaynak: AA

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