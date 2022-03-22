Kırşehir'de yağış ortalaması 60 yılda yüzde 28 azaldı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sultan Kıymaz, il genelinde yağış ortalamasının 1960-2020 yılları arasında yüzde 28 azaldığını söyledi.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen "Kuraklığın Su Kaynaklarına Etkisi ve Tarımda Su Yönetimi" konferansında konuşan Kıymaz, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye genelinde sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Yağışların azalması, yüzey sularının kaybı, kuraklıkların sıklaşması, toprakların bozulması, kıyılarda erozyon ve taşkın gibi etkilerin doğrudan su kaynaklarının varlığını tehdit ettiğini vurgulayan Kıymaz, araştırmalarda bu durumun devam edeceğinin görüldüğünü belirtti.

Kırşehir'in İç Anadolu Bölgesi'nin diğer illeri gibi kuraklık yaşadığını anlatan Kıymaz, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de ve İç Anadolu Bölgesi'nde kuraklık açısından farklı bir tablo yok. Son 10 yılın üzerinde neredeyse yağışlar düşmüş, uzun yıllar ortalamalarının altında kalmıştır. İlimizde aynı zaman diliminde de 10 yılın üzerinde bir zaman diliminde kuraklığın başladığını söyleyebiliriz. 1960 yılından itibaren yağışta nasıl bir trend var, onu araştırdık. 1960-2020 yılları arasını baz alarak yaptığımız araştırmada yağış ortalamasının yüzde 28 azaldığını bölgemizde görmekteyiz. Yine ortalama sıcaklığın aynı zaman seviyesinde bir artış eğiliminde olduğunu görüyoruz."