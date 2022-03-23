Kırşehir'de "Yalnız Adam" oyunu sahnelenecek - Son Dakika
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Kırşehir'de "Yalnız Adam" oyunu sahnelenecek

23.03.2022 16:56
Kırşehir'de "Yalnız Adam" oyunu sahnelenecek

Kırşehir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Aynı Anda Projesi" kapsamında "Yalnız Adam" adlı tiyatro oyununun sahneleneceği bildirildi.

Kırşehir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Aynı Anda Projesi" kapsamında "Yalnız Adam" adlı tiyatro oyununun sahneleneceği bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, oyunun Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri çerçevesinde 26- 27 Mart tarihlerinde Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi Çok Amaçlı Salonu'nda izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.

"Yalnız Adam" oyununun Ekol Tiyatrosu tarafından sahneleneceği vurgulanan açıklamada, bilet ücretlerinin tam 18, indirimli 10 lira olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tiyatro oyunun Birinci Dünya Savaşı'nda Hicaz cephesinde mücadele veren Fahrettin Paşa'nın Medine müdafaasını içerdiği aktarıldı.

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Kırşehir, Tiyatro, 27 Mart, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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