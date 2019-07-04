Kırşehir'de yanan ev kullanılmaz hale geldi
1 saat önce
Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Yemek Köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:50 Kaynak: İHA
'in Kaman
ilçesine bağlı Yemek Köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Kaman ilçesine bağlı Yelek Köyünde Aşır Satılmış'ın evinde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangının fark edilmesi sonrası çevrede bulunanlarında müdahalede bulunmasıyla yangın kontrol altına alındı. Kaman İlçe itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma
ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRŞEHİR
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