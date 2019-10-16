Kırşehir'de yapılan 5. Ahilik Sempozyumu son buldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan 5. Ahilik Sempozyumu sona erdi.



'Osmanlı Klasik Çağı Sonlarından Cumhuriyete Kadar Ahilik' (1601-1923) temasıyla yapılan 5.Ahilik Sempozyumu sona erdi.



62 Bilim insanının katkı sağladığı sempozyumda 12 oturumda Ahilikle ilgili 45 farklı konu görüşüldü. Farklı oturumlarda Ahilerin, Finansmanla ilgili karşılaştıkları Hukuki Sorunlar ve Çözümleri, Fütüvvetnamelerle Ahilik-Tarzı Esnaf Teşkilatlanması arasındaki ilişki, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Toplumsal Sermaye Kurumu Olarak Ahilik ve Bugüne Yansımaları, Osmanlı Döneminde Ankara'da Esnaflık ve Gayrimüslimlerin Meslek Grupları, 17. Yüzyıl Osmanlı Esnaf ve Loncalarıyla İlgili Şikayetlerde Mahkeme ile Divan'ın Karar Alma Süreçleri, Osmanlı Son Döneminde Esnaf Şikayetleri Üzerine Değerlendirme ve Osmanlı Şehir İdaresinde Esnaf Teşkilatı, bir Ahilik Geleneği olarak Debbağcılık ve Bilecik'teki Yansımaları, Eskişehir'in Asırlık Meslekleri ve Ahilik Kültürü, Arşiv Belgelerinde Ahilikten Esnaflığa, Bir Himaye Biçimi Olarak Ahilik ve Ahi Teşkilatının İdari Yapılanmasındaki Değişim konuları üzerine konuşmalar yapıldı.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Gelecek yıl Ahiliğin, günümüze yansımalarının konuşacağını belirtti. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve KAEÜ'si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, sonuç bildirgesinde; ilk üç sempozyumun amacının Ahiliğin sistemli bir şekilde anlatılmasını ve bildirilerin tekrarlanmasını sağlayarak Ahiliğin tarihini ortaya koyduğunun altını çizdi. Rektör Yardımcısı Gökbel, gelecek yıl yapılacak sempozyumla da Ahiliğin günümüze yansımalarının bir çalıştay ve workshop şeklinde olacağını, kısa sürede bir komisyonun toplanıp bu konuda neler yapılacağına dair kararlar alınacağını söyledi. - KIRŞEHİR