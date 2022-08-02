Kırşehir'de yaralı ak leylek tedaviye alındı - Son Dakika
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Kırşehir'de yaralı ak leylek tedaviye alındı

02.08.2022 12:52
Kırşehir'de yaralı ak leylek tedaviye alındı

Kırşehir'de, yaralı bulunan ak leylek tedavi altına alındı.

Kırşehir'de, yaralı bulunan ak leylek tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Çuğun köyünde gölet yakınında yaralı halde ak leylek bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.

Kurum ekibi tarafından teslim alınan ak leylek, tedavi edilmek üzere Şube Müdürlüğündeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Ak leyleğin buradaki tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de yaralı ak leylek tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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