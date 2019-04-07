Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Yasa Dışı Bahisle Mücadele

Kırşehir'de Yasa Dışı Bahisle Mücadele

29 dakika önce

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında uygulama yaptı.

Kırşehir'de Yasa Dışı Bahisle Mücadele, System.String[]
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında uygulama yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, yasa dışı bahis oynatan iş yerleri ve kişilere, ilgili kanun uyarınca yaptırımlar uygulandı. Uygulama kapsamında 35 iş yeri kontrol edildi, yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 8 kişi ve 2 iş yerine idari işlem uygulanıp, para cezası kesildi.

Denetimler sırasında 653 kişinin Genel Bilgi Taraması yapıldı. Dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi ile askerlik durumundan bakaya 4 kişi yakalandı.

Ayrıca 3 iş yerine de yaşı küçük çocuk bulundurmaktan ve ruhsatsız iş yeri çalıştırmaktan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:23 Kaynak: AA

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