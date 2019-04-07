Kırşehir'de Yasa Dışı Bahisle Mücadele
29 dakika önce
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında uygulama yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında uygulama yaptı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, yasa dışı bahis oynatan iş yerleri ve kişilere, ilgili kanun uyarınca yaptırımlar uygulandı. Uygulama kapsamında 35 iş yeri kontrol edildi, yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 8 kişi ve 2 iş yerine idari işlem uygulanıp, para cezası kesildi.
Denetimler sırasında 653 kişinin Genel Bilgi Taraması yapıldı. Dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi ile askerlik durumundan bakaya 4 kişi yakalandı.
Ayrıca 3 iş yerine de yaşı küçük çocuk bulundurmaktan ve ruhsatsız iş yeri çalıştırmaktan işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:23 Kaynak: AA
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