Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de yatırım ve üretim toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de yatırım ve üretim toplantısı

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıda, kentin yatırım ve üretim durumu değerlendirildi.

Kırşehir'de yatırım ve üretim toplantısı, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıda, kentin yatırım ve üretim durumu değerlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Ekonomi Toplantısı valilik salonunda gerçekleştirildi.
Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde yatırımlar, üretim ve istihdam konularının görüşülüp değerlendirildiğini belirtti.
Kırşehir'in kalkınması için işbirliğinin şart olduğunu vurgulayan Vali Akın, "İlimizin ekonomik durumu ve potansiyeli ile devam eden kamu ile özel sektör yatırımları, üretim ve istihdam konularının şehrimizin ekonomik aktörleri, esnaflarımız, iş adamlarımız ve onların oluşturduğu meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile değerlendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. İlimizde istihdam sağlayan, yaptığı ihracatla ülke ve ilin ekonomisine katkıda bulunan yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri faaliyetleri önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ilgili kurum amirleri, özel sektör temsilcileri ve iş insanları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:33 Kaynak: AA
Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ferrero, 150 milyon TL'lik yatırım yapacak Etekli erkek hırsız kıskıvrak yakalandı Tazminatları geri istenen 70 işçinin işten çıkartıldığı iddiası G-20 Zirvesi'ndeki olumlu gelişmeler sonrası düğünlerde ortalama takı maliyeti 28 bin TL'ye geriledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de yatırım ve üretim toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]