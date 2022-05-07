"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi

07.05.2022 12:46

Kırşehir'de Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulamasında sürücü ve yayalar bilgilendirildi.

Kırşehir'de Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulamasında sürücü ve yayalar bilgilendirildi.

Kent merkezindeki işlek cadde ve kavşaklarda trafik ışıklarında emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla uygulama yapıldı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, uygulamaya katılarak vatandaşları bilgilendirdi.

Akın, gazetecilere, kampanyalarla trafik kazalarının en aza indirilmesinin amaçlandığını belirterek, güvenli ve düzenli bir trafik ortamı oluşturulması, kazalardan kaynaklı mal ve can kaybının en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Akın, "Yayalarımızla 5 adımda güvenli trafik uygulamasını gerçekleştirdik. Yayalarımızdan kendilerine ayrılan yaya yolundan yürümelerini, eğer hava kararmışsa görünür kıyafet giymelerini, trafik ışıklarını kontrol etmelerini ve dikkatlerini yola vermelerini istiyoruz. Bu kampanyadaki amacımız yayaların güvenliğini sağlayarak kazaya karışmalarına engel olmaktır." dedi.

Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen de katıldı.

Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi

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'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika


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