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Kırşehir'de yaz kur'an kursu programları başladı

31 dakika önce

Kırşehir Müftülüğü'ne bağlı camilerde 2019 yılı yaz Kur'an kursları programı başladı.

Kırşehir'de yaz kur'an kursu programları başladı, System.String[]
Kırşehir Müftülüğü'ne bağlı camilerde 2019 yılı yaz Kur'an kursları programı başladı.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, müftülük konferans salonunda yapılan 2019 yılı yaz Kur'an kurslarının açılış programında İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler tarafından ilahi ve şiirler okundu.
Programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, hayırlı nesiller yetiştirmeye katkı sağlamak için çocukları Kur'an ve Hazreti Peygamber'in örnek hayatıyla buluşturacak bir zaman diliminin daha başladığını dile getirdi.
Kur'an kurslarının 17 Haziran itibariyle başladığını ve 9 Ağustos'a kadar devam edeceğini vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:
"Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun' şuuruyla camilerimiz, bu yıl da çocuklarımız için bir dini eğitim yuvasına dönüşecek. Çocuklarımız, Yüce Rabbimizi daha iyi tanıyacaklar. İmanı ve İslam'ı tertemiz bir şekilde öğrenecekler. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (SAV)'in örnek hayatıyla daha yakından tanışacaklar. Kur'an'ın istediği, Peygamber Efendimiz'in de yaşayarak gösterdiği doğruluk ve dürüstlüğü, şefkat ve merhameti, sevgi ve saygıyı, hak ve adaleti, paylaşma ve yardımlaşmayı, kardeşlik ve muhabbeti, ahlaki değerleri daha derinden kavrayacaklar. Kitaplarla dost olmayı, okumanın değerini, ilmin önemini hissedecekler. Bütün velilerimizi bu fırsattan en güzel bir şekilde yararlanmaya davet ediyorum."
Daha sonra, ramazan ayında düzenlenen ortaokul öğrencilerine yönelik "Ramazan ve İnfak" temalı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Öğrencilere İl Müftülüğünce çeşitli hediyelerin verildiği programa, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Arslantürk, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Şaban Çakır, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri ve velileri ile beraber çok sayıda öğrenci katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:35 Kaynak: AA
Kırşehir
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