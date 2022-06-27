Yaz Kur'an kursunu temsili Ahi Evran, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca başlattı

Kırşehir'de yaz Kur'an kurslarının açılışını, temsili Ahi Evran, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca yaptı.

Kent merkezinde Kırşehir Müftülüğünün organizasyonunda Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Kur'an kurslarının açılışı için etkinlik düzenlendi.

Balonlarla süslenen camideki etkinlikte konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, çocukların yaz boyu Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra, dini bilgileri öğreneceğini, yeni arkadaşlar edineceğini söyledi.

Yaman, "Çocuklarımızın kültürlerini de öğrenebilmeleri için Nasrettin Hoca'ya, Ahi Evran Veli ve Yunus Emre'ye işaret ettik, 'gelin, çocuklarımız sizi bekliyor' dedik, onlar da koştu, geldi. Hepsi bizim öz kültürümüz, onlar da çocukları çok seviyor. Organizasyonda bize destek olan kuruluş ve iş insanlarımıza teşekkür ederiz. Bugün çocuklarımız Kur'an, cami, mihrap, minberle buluştu ve Nasrettin Hoca, Ahi Evran Veli ve Yunus Emre ile buluştu." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler, "Güzel çocuklar camide, güzel çocuklar Kırşehir'de", "Güzel çocuklar Ahi Evran'ın Yunus Emre'nin, Nasrettin Hoca'nın yanında." sloganlarını söyledi.

Öğrenciler, halat çekme oyunu ve çuvalla zıplama yarışı yaptı. Ardından temsili Ahi Evran, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca ile din görevlileri halat çekti.

Temsili karakterler çocuklara bilmece sordu, birlikte dua ettiler ve programın sonunda cami bahçesinde çocuklara şeker dağıtıldı.

Ahi Evran'ı temsil eden Şeref Erdoğan, bine yakın öğrenci ile yaz Kur'an kursları açılışını yaptıklarını belirterek, "Çocuklara Ahi Evran, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca'yı gösterdik, çok mutlu oldular. Onlarla oyunlar oynadık, güzel eğlendiler." dedi.

Temsili Nasrettin Hoca Mehmet Albayrak ise Üsküdar'dan Kırşehir'e yaz Kur'an kursu açılışına geldiğini anlatarak, "Kırşehir'deki kursa başlayacak tüm öğrencilerimiz motive olsun diye buradayız. Onlar mutlu oldu, onları mutlu ettiğimiz için biz de sevindik." diye konuştu.