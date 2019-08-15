Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de yaz spor okulları
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de yaz spor okulları

1 saat önce

Kırşehir'de yaz spor okullarında çocuk ve gençler sporun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de yapıyor.

Kırşehir'de yaz spor okulları, System.String[]
Kırşehir'de yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor okullarında çocuk ve gençler sporun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de yapıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir'de 29 Haziran'da başlayan yaz spor okullarına her geçen gün çocuk ve gençlerin katılımlarının artarak devam ettiği belirtildi.
Spor kültürünün aşılanması, spor yapma alışkanlığının kazandırılması, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine katkı sağlanması amacıyla yapılan etkinliklerde, çocuk ve gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması ve iyileştirilmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip, yetenekli ve kabiliyetli gençlerin Türk sporuna kazandırılmasının da önemsendiği ifade edildi.
Kent merkezindeki Selgah Camisinde gençlerin önce Kur'an-ı Kerim eğitimi alıp, ardından masa tenisi antrenmanı yaptıkları aktarılan açıklamada, çocuk ve gençlerin sporun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak kendilerini geliştirdikleri kaydedildi.
Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı
HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 17:12:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de yaz spor okulları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]