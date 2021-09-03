Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı değerlendirildi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, okul içinde ve dışında alınacak geniş tedbirlerle öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını amaçladıklarını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri, Vali İbrahim Akın başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Akın, Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri Genelgesi" kapsamında Kırşehir'de yeni dönemde okul çevrelerindeki tedbirler ile yürütülecek denetimleri, okullardaki bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını ele aldıklarını aktardı.

Vatandaşlardan alınan tedbir kararlarına hassasiyet göstermelerini beklediğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Okul içinde ve dışında alınacak geniş tedbirlerle öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını amaçlıyoruz. Servis çalışanları, rehber personel ve öğrenciler şahsi temizlik kurallarına mutlaka uygun şekilde hareket ederek, araçların içerisinde mutlaka maske takılacak. Eğitim personeli, kantin çalışanları ve servis görevlilerinden aşı olmayan ya da hastalık geçirmeyen kişilerden haftada iki kez PCR testi istenilecek. Alınan bütün bu tedbirler halkımızın sağlığını koruyama yöneliktir. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm eğitim camiasına ve öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Toplantıya ilgili daire amirleri de katıldı.