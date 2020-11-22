Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü tamamlandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda Kırşehir'de sessizlik hakim oldu. Sabah saat 10.00 itibariyle vatandaşların sokağa çıkmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.Kırşehir'de alışveriş merkezi, market ve diğer esnaf saat 10.00'da iş yerlerini açtı. Vatandaşların marketlere ve manavlarda alışveriş yaptığı, fırınlarda ise yoğunluk olduğu gözlendi. Ankara ve Terme caddelerinde saat 10.00 itibariyle araç hareketliliği arttı. Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürdü.