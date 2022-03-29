Kırşehir'de Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi başlatıldı

29.03.2022 13:10
Kırşehir'de Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi başlatıldı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Programı başlatıldı.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Programı başlatıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, dünyaya gözlerini açan her bebeğin hayata tutunmasını sağlayarak doğumdan kaynaklı bebek ölümlerinin önüne geçmenin devletin temel görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Yenidoğan Canlandırma Programı'nın Sağlık Bakanlığı tarafından 1998 yılından itibaren uygulandığını vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"İl Sağlık Müdürlüklerimiz aracılığıyla yürütülen bu eğitim programı kapsamında doğum yaptıran ve yeni doğanla her türlü temasta bulunan tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik eğitimler verilmektedir. İlimizde kamu ve özel sektördeki doğumhane, sezaryen yapılan ameliyathane ve yenidoğan servislerinde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, anestezi ve reanimasyon uzmanı, ebe ve hemşirelerimiz bu programa katılacaktır."

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut'un Yenidoğan Canlandırma Programı hakkında teknik bilgi verdiği programda kurs sorumlusu Hatice Aydın sunum yaptı.

Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimleri 3 gün sürecek.

YORUMLAR
500
Çin'de ilk kez evlenenlerin sayısı 7 yılda yüzde 48,5 azaldı Çin'de ilk kez evlenenlerin sayısı 7 yılda yüzde 48,5 azaldı Son Dakika | Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarının hastanede darbedildiği öne sürüldü Son Dakika | Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarının hastanede darbedildiği öne sürüldü

İl Sağlık Müdürlüğü, Yenidoğan, Kırşehir, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Kazara patlayan silah genç liseliyi gözlerinden etti
13:15 Kaçak definecilere jandarma baskını: 6 kişi gözaltında
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 13:24:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement