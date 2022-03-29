Kırşehir'de Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi başlatıldı - Son Dakika

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Programı başlatıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, dünyaya gözlerini açan her bebeğin hayata tutunmasını sağlayarak doğumdan kaynaklı bebek ölümlerinin önüne geçmenin devletin temel görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Yenidoğan Canlandırma Programı'nın Sağlık Bakanlığı tarafından 1998 yılından itibaren uygulandığını vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"İl Sağlık Müdürlüklerimiz aracılığıyla yürütülen bu eğitim programı kapsamında doğum yaptıran ve yeni doğanla her türlü temasta bulunan tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik eğitimler verilmektedir. İlimizde kamu ve özel sektördeki doğumhane, sezaryen yapılan ameliyathane ve yenidoğan servislerinde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, anestezi ve reanimasyon uzmanı, ebe ve hemşirelerimiz bu programa katılacaktır."

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut'un Yenidoğan Canlandırma Programı hakkında teknik bilgi verdiği programda kurs sorumlusu Hatice Aydın sunum yaptı.

Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimleri 3 gün sürecek.