Kırşehir'de yetimler bayram harçlığıyla sevindirildi - Son Dakika

Kırşehir İHH İnsani Yardım Derneği, kentte çoğunluğu yetimlerden oluşan 245 çocuğu bayram harçlığıyla sevindirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kadın üyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan yetimler ile maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarını evlerinde ziyaret etti.

Çoğunluğunu sığınmacı 245 çocukla bayram kısıtlaması öncesinde farklı mahallelerdeki evlerinde görüşen dernek üyeleri, gıda paketleri bırakarak, bayram harçlığı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Seyfettin Cerit, Kırşehir'deki yetim çocukların sosyal hayata kazandırılması, eğitim ve psikolojik destek sağlanması için uzun süredir çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını ve onların bayrama mutlu bir şekilde girmelerini istediklerini belirten Cerit, "Yetim çocuklarımız için bayram kısıtlaması öncesinde ziyaret programı yaptık. Oluşturduğumuz ekipler, iki gün süreyle yetim çocuklar ve maddi durumu yetersiz çocukları evlerinde ziyaret etti. Başta yetim çocuklar olmak üzere 245 çocuğa bayram paketleri ve her birine bayram harçlıkları verildi." ifadelerini kullandı.