Kırşehir'de yıldızlar badminton il birinciliği müsabakaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de yıldızlar badminton il birinciliği müsabakaları - Son Dakika

Kırşehir'de yıldızlar badminton il birinciliği müsabakaları

13 dakika önce

Kırşehir'de okul sporları yıldızlar badminton il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Kırşehir'de yıldızlar badminton il birinciliği müsabakaları, System.String[]

Kırşehir'de okul sporları yıldızlar badminton il birinciliği müsabakaları yapıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen yıldız grubunda erkek kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

İki gün süren çekişmeli geçen müsabakaların sonunda yıldız erkekler kategorisinde Akpınar Ortaokulu birinci, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Yunus Emre Ortaokulu üçüncü oldu.


Karşılaşmaların sonunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Spor Şube Müdürü Kerim Kocabıyık ve Badminton İl Temsilcisi Mustafa Öztabur tarafından takdim edildi.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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