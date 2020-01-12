Kırşehir'de yıldızlar ve gençler dart il birinciliği müsabakaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de yıldızlar ve gençler dart il birinciliği müsabakaları - Son Dakika

Kırşehir'de yıldızlar ve gençler dart il birinciliği müsabakaları

7 saat önce

Kırşehir'de okul sporları yıldızlar ve gençler dart il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Kırşehir'de yıldızlar ve gençler dart il birinciliği müsabakaları, System.String[]

Kırşehir'de okul sporları yıldızlar ve gençler dart il birinciliği müsabakaları yapıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen yıldız ve gençler grubunda erkek- kız kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Heyecanlı ve zorlu geçen yarışların sonunda yıldız kızlar kategorisinde Kaman Şehit Kara Ortaokulu birinci, 24 Aralık Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Aşıkpaşa İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde 24 Aralık Atatürk İmam Hatip Ortaokulu birinci, Aşıkpaşa İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Akpınar Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Gençler kızlarda Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi birinci, Fatımatüz Zehra İmam Hatip Anadolu Lisesi ikinci, Kırşehir Koleji üçüncülük derecesini alırken, gençler erkeklerde Kırşehir Abdülkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Mucur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Karşılaşmaların sonunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Dart İl Temsilcisi Kenan Şentürk, okulların beden eğitimi öğretmenleri ve idarecileri tarafından takdim edildi.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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