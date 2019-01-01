Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Yılın İlk Bebeği "Erdal" Oldu

Kırşehir'de Yılın İlk Bebeği "Erdal" Oldu

23 dakika önce

Kırşehir'de yeni yılın ilk bebeği yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen "Erdal" bebek oldu.

Kırşehir'de Yılın İlk Bebeği
Kırşehir'de yeni yılın ilk bebeği yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen "Erdal" bebek oldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal doğumla saat 00.02'de dünyaya gelen bebeğe ailesi Erdal ismi verdi. İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Avcu ve diğer sağlık kurumlarının yetkilileri, doğumun ardından Gülendam ve Sıddık çiftini ziyaret ederek, aileyi tebrik etti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:05 Kaynak: İHA

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel
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