Kırşehir'de Yılın İlk Bebeği "Erdal" Oldu
23 dakika önce
Kırşehir'de yeni yılın ilk bebeği yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen "Erdal" bebek oldu.
Kırşehir
'de yeni yılın ilk bebeği yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen "Erdal" bebek oldu.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal doğumla saat 00.02'de dünyaya gelen bebeğe ailesi Erdal ismi verdi. İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu
, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Avcu ve diğer sağlık kurumlarının yetkilileri, doğumun ardından Gülendam ve Sıddık çiftini ziyaret ederek, aileyi tebrik etti. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:05 Kaynak: İHA
İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!
Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi