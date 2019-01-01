Kırşehir'de Yılın İlk Bebeği Saat 00.02'de Dünyaya Geldi
56 dakika önce
KIRŞEHİR'de 2019 yılının ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya geldi.
KIRŞEHİR'de 2019 yılının ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya geldi. Bebeğe 'Erdal' ismi verildi. Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğum Polikliniği'nde Gülendam ve Sıddık çiftinin bebekleri saat 00.02'de doğdu. Normal doğumla, 3 kilo 470 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe ailesi tarafından 'Erdal' ismi verildi. Kırşehir
İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Türkoğlu
, doğumun ardından Gülendam ve Sıddık çiftini ziyaret etti.
- Kırşehir
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:54 Kaynak: DHA
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