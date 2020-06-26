Kırşehir'de YKS'ye 30 binada 7 bin 694 aday girecek - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 30 binada 7 bin 694 adayın gireceğini bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kapılarının gelecek hayali kuran tüm öğrencilere açık olduğunu, ülkenin geleceğini şekillendirecek olan gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

YKS'nin 3 oturumlu bir sınav olduğunu, adayların Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmalarının zorunlu, diğer oturumların ise isteğe bağlı olduğunu anımsatan Karakaya, tüm sınav merkezlerinde gerekli tedbirlerin alındığını da vurguladı.

Sınav günü adayların kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılarak binalara alınacaklarını belirten Rektör Karakaya, şunları kaydetti:

"27 Haziran 2020 tarihinde saat 10.15'de başlayıp 165 dakika sürecek olan 1. Oturum Temel Yeterlilik Testine (TYT) 30 binada 7 bin 694 adayın tamamı girecektir. 28 Haziran 2020 tarihinde saat 10.15'de başlayacak 2. Oturum Yeterlilik Testine (AYT) 24 binada 5 bin 589 aday, saat 15.45'de başlayan 3. Oturum Yabancı Dil Testine (YDT) ise 4 binada 336 aday katılacak. Adaylar ve görevliler için her binaya sınav evrakı ile önlem amaçlı malzemeler gönderilecek. Her adaya maske ve dezenfektan mendil verilecek. Görevlilerimize ise maske ve dezenfektanın yanı sıra eldiven de sağlanacaktır. Adaylar sınav binasına en geç sınav başlama saatinden 15 dakika öncesinde giriş yapması gereklidir. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum."