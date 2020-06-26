Kırşehir'de YKS'ye girecek öğrenciler ücretsiz taşınacak - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler ve ailelerinin ücretsiz taşınacağını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu yapılacak sınava giren tüm öğrenci ve ailelerinin, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabileceklerini kaydetti.

Kırşehir'de 30 sınav merkezinde 7 bin 694 öğrencinin ter dökeceğini ve onlara destek olunması amacıyla ücretsiz otobüs uygulaması yaptıklarını vurgulayan Ekicioğlu, tüm sınav noktalarının ise dezenfekte edildiğini anımsattı.

YKS'ye 3 oturum halinde girecek öğrencilere başarılar dileyen Ekicioğlu, şunları ifade etti:

"Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerimiz herhangi bir tedirginlik yaşamasın. Tüm sınav merkezlerinde gerekli dezenfekte çalışmalarını ekiplerimiz tamamladı. Tüm öğrencilerimiz gönül rahatlığı ile sınavlarına girsinler. 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak tüm oturumların öncesi ve sonrasında öğrenci ve aileleri belediye otobüslerini ücretsiz kullanabileceklerdir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin yetişmesine büyük fedakarlıkla emek veren ailelerine ve öğretmenlerine ise teşekkür ediyorum."