Kırşehir'de YKS'ye giren öğrenciler ile ailelerine ikramda bulunuldu

Kırşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ile ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri ve gönüllüler, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bağbaşı Yerleşkesi'nde stant açtı.

Öğrencilere ve yerleşke bahçesinde bekleyen ailelere, gençlik liderleri ve gönüllüler tarafından simit, çay ve su ikram edildi.