Kırşehir'de yol yapım çalışmaları - Son Dakika
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Kırşehir'de yol yapım çalışmaları

6 saat önce

Kırşehir İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelere bağlı köylerde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Kırşehir İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelere bağlı köylerde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


2020 yılı çalışma programları kapsamında; Mucur, Akçakent, Çiçekdağı, Kaman, Akpınar, Akçakent ilçesi köyleri köy içi yol yapım ve bakım çalışmaları sürdürülüyor.


İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2020 yılı yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında; köy içi yol bakım ve onarım, stabilize bakım ve yapım çalışmaları yapıyor.


Çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğünü söyleyen İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, yapılan çalışmalarla yol noktasında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmak olduğunu söyledi.


Yılmaz, açıklamasında; "2020 yılı yol yapım işleri kapsamında vatandaşlardan gelen talepler ve planladığımız programlar kapsamında köy içi yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yol konusunda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. Bu kapsamda ekiplerimizin çok yoğun çalışması sonucu Merkez ve ilçe köylerimizin bir çok köy içi stabilize yol ve bakım çalışmaları tamamlanmış durumda" dedi. - KIRŞEHİR

Çiçekdağı, Kırşehir, Akçakent, Mucur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:09 Kaynak: İHA
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