Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıKayseri'den Ankara istikametine giden Kamil Koç firmasına ait 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında, 40 AK 547 plakalı otomobille çarpıştı.

Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'den Ankara istikametine giden Kamil Koç firmasına ait 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında, 40 AK 547 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kamil Koç, Kırşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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