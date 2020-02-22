Kırşehir'de yolcu otobüsü kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, trafikte sürücü, yolcu veya yayaların kural ihlallerinden kaynaklı kazalarının önlenmesini amaçladıklarını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik konferans salonunda yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin trafik güvenliğine yönelik önleyici tedbirleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Akın, yolcu otobüs sahiplerinin yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için trafik kurallarına uyma konusunda gerekli tedbirleri almaları gerektiğini aktardı.

Meydana gelen kazaların ve bu kazalarda yaşanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için daha önceden tedbirler aldıklarını da anımsatan Akın, şunları kaydetti:

"Bütün tedbirleri yeniden gözden geçirerek, kazaların olmaması için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Trafikte sürücü, yolcu veya yayaların kural ihlallerinden kaynaklı kazaların önlenmesini amaçlıyoruz. Ölümlü veya yaralanmalı kazaların en aza indirilmesi, bu kazalardan kaynaklı kayıpların ve kamu düzenini tehdit eden risklerin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Otobüslerle yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanmasında, tüm paydaşların uyumlu ve sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmesiyle kazalar en aza indirilecektir."

Toplantıda kazaların nerede ve nasıl meydana geldiğine yönelik istatistik bilgileri ve alınacak tedbirler hakkında sunum da yapıldı.