Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajında 349 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajında 349 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajında 349 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 349 paket sigara ele geçirdi.

Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajında 349 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 349 paket sigara ele geçirdi.


Ankara- Kayseri kara yolu, Ortaköy kavşağındaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, bagajda bavul ve çantalarda 349 paket kaçak sigara bulundu. Ekipler, otobüsün muavini olan yabancı uyruklu M.P.J., hakkında adli işlem başlattı. - KIRŞEHİR

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
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