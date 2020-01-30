Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajında 349 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajında 349 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 349 paket sigara ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 349 paket sigara ele geçirdi.
Ankara- Kayseri kara yolu, Ortaköy kavşağındaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, bagajda bavul ve çantalarda 349 paket kaçak sigara bulundu. Ekipler, otobüsün muavini olan yabancı uyruklu M.P.J., hakkında adli işlem başlattı. - KIRŞEHİR
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