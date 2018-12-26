Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Yolcu Otobüsünün Devrildi (1)

Kırşehir'de Yolcu Otobüsünün Devrildi (1)

57 dakika önce

Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:58 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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