Kırşehir'de Yolcu Otobüsünün Devrildi (1)
57 dakika önce
Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Kırşehir
'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:58 Kaynak: AA
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