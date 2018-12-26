Kırşehir'de Yolcu Otobüsünün Devrildi (2)
46 dakika önce
Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Kırşehir
'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Kırşehir'den Ankara
yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar
ilçesi yakınında kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.
Daha sonra bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE), 112 Acil Servis
ve jandarma görevlileri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, Ankara- Kayseri
karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:07 Kaynak: AA
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