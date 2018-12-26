Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Yolcu Otobüsünün Devrildi (2)

Kırşehir'de Yolcu Otobüsünün Devrildi (2)

46 dakika önce

Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kırşehir'den Ankara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesi yakınında kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

Daha sonra bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, Ankara- Kayseri karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:07 Kaynak: AA

Akpınar, Ankara, Kırşehir, Güncel
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