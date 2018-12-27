Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Yolcu Otobüsünün Devrilmesi

Kırşehir'de Yolcu Otobüsünün Devrilmesi

1 saat önce

Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de Yolcu Otobüsünün Devrilmesi, System.String[]
Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 35 kişinin yaralandığı kazanın ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinden sonra gözaltına alınan sürücü Kazım Arslan, "taksirle öldürmeye ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Arslan, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden muavin Umut G, durumu ağırlaşınca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi ölmüş, 6'sı ağır 35 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:50 Kaynak: AA

Kırıkkale, Kırşehir, 3. Sayfa
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