Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Yolcu Otobüsünün Devrilmesi

Kırşehir'de Yolcu Otobüsünün Devrilmesi

1 saat önce

Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kırşehir'de Yolcu Otobüsünün Devrilmesi, System.String[]
Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekibi tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılan sürücü Kazım Arslan, kaza kusur raporunun adliyeye ulaşmasının ardından yeniden gözaltına alındı.

Jandarma ekibi tarafından adliyeye getirilen Arslan, yeni delil durumu gözetilerek savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Arslan, kaza kusur raporunun dosyaya ulaşmasından sonra yeni delil durumu nedeniyle tutuklandı.

Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi ölmüş, 6'sı ağır 35 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:34 Kaynak: AA

Jandarma, Kırşehir, Güncel
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