Kırşehir'de yöresel hediyelik eşya tasarım yarışması düzenlenecek - Son Dakika
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Kırşehir'de yöresel hediyelik eşya tasarım yarışması düzenlenecek

23.02.2022 13:13
Kırşehir'de yöresel hediyelik eşya tasarım yarışması düzenlenecek

UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de yöresel hediyelik eşya tasarım yarışması yapılacağı bildirildi.

UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de yöresel hediyelik eşya tasarım yarışması yapılacağı bildirildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında alınmasıyla bir dizi program, konser ve kültür-sanat etkinliğini hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda kültür ve müzik konulu Kırşehir Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması planladıklarını ifade eden Ekicioğlu, Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Yarışma için müracaatların başladığını ve 17 Nisan'da sona ereceğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Eserlerin değerlendirilmesi 18-22 Nisan, ödül töreni ve sergi ise 24 Nisan'da gerçekleştirilecek. 18 yaşından büyük olan herkesin katılabileceği yarışma sonunda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek. Katılmak isteyen hemşerilerimiz ve il dışındaki vatandaşlarımız Yarışma Şartnamesine Kırşehir Belediyesi web sitesi üzerindeki linkimizden ulaşabilirler."

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Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Nisan, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de yöresel hediyelik eşya tasarım yarışması düzenlenecek - Son Dakika


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