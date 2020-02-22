Kırşehir'de, yöresel ürünler fuarı ile şehrin takımına 300 bin lira bağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de, yöresel ürünler fuarı ile şehrin takımına 300 bin lira bağış - Son Dakika

Kırşehir'de, yöresel ürünler fuarı ile şehrin takımına 300 bin lira bağış

6 saat önce

Kırşehir'de, Cacabey Meydanında kurulan yöresel ürünler fuarı ile Kırşehir Belediyespor'a 300 bin lira bağış alındı.

Kırşehir'de, yöresel ürünler fuarı ile şehrin takımına 300 bin lira bağış, System.String[]

Kırşehir'de, Cacabey Meydanında kurulan yöresel ürünler fuarı ile Kırşehir Belediyespor'a 300 bin lira bağış alındı.


Meydanda kurulan fuarla ilgili konuşan Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, kurulan fuarla ilgili Esnaf Odaları Birliği Ticaret Sanayi Odası ve Belediyesi'nin bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi. Aynı zamanda Kırşehir Belediyespor da sayman üyeliği görevini de yürüten Yılmaz, "Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 'Kırşehir'de yer alan oda temsilcilikleri onay verirse yapalım' dedi. Bizler de gerekli ikna girişimlerinde bulunduk. Bu tip organizasyonlar ülkemizin şehrinde yapılıyor. Bu organizasyondan Kırşehir Belediyespor'a 300 bin lira bağış aldık" dedi. Esnaf Odaları Birliğinde yapılan toplantıda konuşan Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, ise Kırşehir'de, hiçbir esnafın meydanda kurulan yöresel ürünler fuarı ile ilgili şikayetinin olmadığını belirtti. Birlik Başkanı Öztürk, "Anlatılan gibi birliğimize müracaat edip ben şikayetçiyim diyen esnaf yok. 40 yıldır bu şehirde tacirlik yapıyorum ve şehir milliyetçisiyim. Kazandığım parayı da bu şehirde yiyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren esnafın yanında olarak fuarlara karşı durduk. Bu dönemden önce de Kırşehirspor için girişimlerde bulunduk. Bizlerin ilkeleri var. Şehir için olmazsa olmazlarımız var. Kooperatiflerin hepsi mükelleftir" diye konuştu.


Şehir meydanında destek amaçlı kurulan fuarla ilgili sosyal medyada geniş yer bulun esnaf şikayetçi yazıları da şehrin gündeminde bir süre yer aldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yemek artıklarını sokak köpeklerine götüren 4 çalışan işten kovuldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:34:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de, yöresel ürünler fuarı ile şehrin takımına 300 bin lira bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]