Kırşehir'de yufkacılar arefe günü kısıtlamadan muaf tutulacak - Son Dakika

Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açık olacak iş yerlerini belirledi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sektörlerle ilgili karar aldı.

Kurul, 23-26 Mayıs tarihleri arasındaki kısıtlamadan muaf olan akaryakıt istasyonları, ekmek fırınları, lastik tamircileri ve tarımsal ürün satış yerlerinin listesini belirledi.

Yufkacıların, kısıtlamanın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine karar veren kurul üyeleri, Kırşehir Barosu tarafından görevlendirilen avukatların kısıtlamadan muaf olmalarını kararlaştırdı.